البصرة.. وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية للتنديد بتهديدات ترمب (صور)

شفق نيوز- البصرة

تجمّع العشرات من أهالي البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، قرب القنصلية الإيرانية في المحافظة للتنديد بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن المحتشدين نظموا وقفة تأييد أمام مبنى مقر القنصلية، حاملين لافتات وشعارات مؤيدة لإيران، مع رفع أعلام إيران والحشد الشعبي.

وقرأ ممثل عن المحتجين بياناً، أكد فيه رفض التدخلات الأميركية والإسرائيلية في الشأن الإيراني، فضلاً عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتقديم المساعدة للمحتجين، والعمل على إعادة "إيران حرة" من جديد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا في وقت سابق من وصفهم بـ"الوطنيين الإيرانيين" إلى مواصلة الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم".

كما، طالبهم بـ"حفظ أسماء" من وصفهم بـ"القتلة والمعتدين"، مؤكداً أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً".

وقال ترمب أيضاً في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إن جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين أُلغيت، إلى أن يتوقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين"، مشيراً إلى أن "المساعدة في الطريق".

وختم ترمب تصريحاته بالقول: "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".