البصرة.. وفاة وإصابة 5 اشخاص نتيجة تسرب للغاز في شركة مصافي الجنوب (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين، بحدوث تسرب للغاز في شركة مصافي الجنوب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا واحد على الأقل توفي واصيب 3 اشخاص، اثنان منهم بحالة خطرة.

وأضاف المصدر؛ أن الإصابات نتجت عن تسرب الغاز في احدى الشركات المحلية التي تنفذ أعمالها في وحدة التكرير الثالثة في شركة مصافي الجنوب بالبصرة.

من جهته؛ أكد عباس ماهر قائممقام الزبير بمحافظة البصرة وقوع إصابات في الحادث.

وقال ماهر لوكالة شفق نيوز؛ أن الحادث تسبب بوقوع 5 إصابات 3 منها استقرت حالتهم فيما ترقد حالة واحد في العناية المركزة، معرباً عن أسفه لوفاة أحد العاملين جراء حادث التسريب.