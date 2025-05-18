البصرة.. وفاة نزيل في سجن وسقوط عامل من أعلى بناية وضحايا بحادث مروري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأحد، بوفاة نزيل في سجن مكافحة الإرهارب دون معرفة الأسباب، فيما أصيب عامل بناء بعد سقوطه من أعلى بناية فيد الإنشاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلا في سجن مكافحة مخدرات الشعيبة بمحافظة البصرة، يبلغ من العمر 55 عاما، توفي دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "النزيل موقوف وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم نقل جثته الى الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة".

وتابع المصدر، أن "عامل بناء يبلغ من العرم 20 عاما، وهو من أهالي السماوة، سقط من أعلى بناية قيد الإنشاء في قضاء الزبير بالبصرة".

وأشار إلى أن "العامل نقل إلى المستشفى وحالته غير مستقرة".

وفي حادث ثالث، بين المصدر، أن "شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر، بحادث مروري في قضاء الزبير".

وأوضح أن "الحادث وقع بين شاحنة ودراجة (ستوتة)".