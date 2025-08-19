البصرة.. وفاة موظف بريطاني يعمل في شركة خدمات نفطية بالزبير

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوفاة موظف يحمل الجنسية البريطانية يعمل في شركة خدمات نفطية في الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف فيليب لي جون دانكالف، من مواليد 1972، بريطاني الجنسية توفي اليوم، والذي كان يعمل بصفة مجهّز في شركة بوناتي البريطانية للخدمات النفطية في البرجسية/ الزبير".

وأضاف أن "مفرزة الأدلة الجنائية في الزبير قامت بالكشف على الجثة، وتبين أن سبب الوفاة يعود إلى قضاء وقدر، دون وجود شبهة جنائية".