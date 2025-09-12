البصرة.. وفاة شابين غرقاً قرب مشروع لتحلية المياه في سفوان

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة شابين غرقاً داخل مستنقع مائي قرب مشروع تحلية المياه في البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يوجد على الطريق الحولي الجديد باتجاه جبل سنام في قضاء سفوان".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من انتشال جثتي الضحيتين، وهما كرار أحمد ناصر حمد الصالحي، من مواليد 2009، يعمل كاسباً، ويسكن في حي الإمام الصادق بسفوان، وعباس حمد جمعة حمد الصالحي، من مواليد 2009، يعمل كاسباً، ويسكن في حي الإمام الصادق بسفوان".

وبحسب المصدر، فإن الغرق وقع داخل حوض مائي بالقرب من محطة التحلية، يقدّر طوله بـ20 متراً وعمقه بنحو 10 أمتار.

وأشار المصدر، إلى أن "مركز شرطة سفوان اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى الكشف على الحادث من قبل الأدلة الجنائية".