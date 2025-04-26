البصرة وديالى.. وفاة سجين وإصابة عدائين دوليين والعثور على جثة طفل غريق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في البصرة وديالى، يوم السبت، بوفاة سجين شاب وإصابة عدائين دوليين في مارثون رياضي، فيما عثر على جثة طفل غريق بعد أيام من البحث.

وذكر مصدر أمني في البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن سجيناً من مواليد 2003، محكوم عليه بقضايا مخدرات، توفي اليوم، بعد أيام من دخوله مستشفى الصدر التعليمي وسط المحافظة.

وبين المصدر، أن التقارير الأولية أظهرت أن سبب الوفاة يعود لإصابته بالتدرن الرئوي.

وفي البصرة أيضًا، أُدخل ثلاثة عدائين دوليين إلى المستشفى الكويتي وسط المدينة بعد إصابتهم خلال الماراثون الدولي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الإصابة ناجمة عن جهد عالٍ وتعب بعضلة القلب.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة المحافظة أوفدت النائب الفني لمحافظ البصرة زيد الإمارة، ومعاون المحافظ لشؤون الشباب والرياضة مهند السعد لزيارة العدائين المصابين في المستشفى.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر محلي في ديالى، بالعثور على جثة طفل بعد نحو يومين على غرقه في نهر العظيم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن العثور على الجثة وانتشالها جاء بعد حملة أطلقها عشرات الأهالي للبحث عنه.