البصرة وديالى.. انتحار شاب وخباطة "كونكريت" تقتل طفلة وكلب ينقض على أخرى

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الخميس، بانتحار شاب وتعرض طفلة لعضة كلب بحادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم صباح اليوم على الانتحار من أعلى جسر الإيطالي وسط البصرة".

وأضاف أن "دوريات الشرطة النهرية، تمكنت من إنقاذ الشاب ونقله الى المستشفى وهو يعاني من حالة حرجة".

وفي حادثة أخرى، بين المصدر أن "طالبة في المرحلة الابتدائية تعرضت صباح اليوم إلى عضة كلب أثناء ذهابها إلى المدرسة، في قضاء الزبير غربي البصرة".

وأضاف أن "الطفلة تم نقلها إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج المناسب لها تحسبًا من أعراض مرضية لعضة الكلب".

وفي حادث مأساوي آخر افاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، بوفاة طفلة صغيرة بعمر 5 سنوات إثر سقوط حوض خباطة صب "كونكريت" انشاءات قرب منزلها في قضاء الخالص ديالى، مبينا أن الطفلة كانت تلعب قرب العجلة

وقال المصدر للوكالة، إن ذوي الطفلة لم يقدموا شكوى ضد صاحب الخباطة على اعتبار أن الحادث قضاء وقدر.