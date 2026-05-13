البصرة وديالى .. المؤبد والسجن 10 سنوات لمدانين بتجارة المخدرات والاختلاس المالي

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن "جريمة" الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، ان المدان ضبط بحوزته 1 كيلوغرام و250 غراماً من مادة (الميثيل أمفيتامين) المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات ديالى،حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان باختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات ضحايا العمليات الإرهابية.

وذكر مجلس القضاء العراقي في بيان ثان، أن المدان أقدم على اختلاس هذه المبالغ من خلال تنظيم صكوك "وهمية"، مستغلاً وظيفته في ديوان محافظة ديالى.