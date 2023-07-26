البصرة وخمس مدن عراقية تسجل أعلى معدل في درجات الحرارة بالعالم (جدول)

شفق نيوز/ جاءت البصرة في المقدمة، اليوم الأربعاء، إضافة إلى خمس مدن عراقية أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة " الحسين- البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق وبواقع 49.9 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت وبواقع 49.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "عبادان" في إيران رابعاً وبواقع 49.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة " قابس" في تونس خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "القيروان" في تونس جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة " النفيضة " في تونس، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "الاحساء" في السعودية ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "مطار فهد الدولي " في السعودية تاسعاً وبدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الناصرية" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، تليها منطقة " النجف" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "العمادية" في ايران في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "العمارة" في العراق بالمرتبة الـ 13 بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية، تليها "الفاو" في العراق بالمرتبة الـ 14 بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، تليها مدينة " المنستير سكينز" في تونس بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: