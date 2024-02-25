البصرة وبغداد.. مراهق يقتل والده لـ"تحرشه" بشقيقته واعتقال أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإقدام مراهق على قتل والده بعد "تحرشه" بشقيقته في البصرة، في حين ألقت مكافحة الإجرام ببغداد القبض على أربعة متهمين بابتزاز فتاة حدث إلكترونيا واغتصابها.

وقال مصدر في قيادة شرطة البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة ألقت القبض على مراهق قتل والده برصاصة في رأسه، أثناء نومه في قضاء الدير".

واشار المصدر الى "اعتقال الجاني الذي ادعى أنه قتل والده بعد تحرشه بشقيقته ما دفعه هو وشقيقته الى التخلص منه خلال نومه".

في السياق، تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بابتزاز فتاة (حدث) إلكترونيا واستدراجها لإحدى الدور السكنية والتناوب على اغتصابها.

واشار بيان للمديرية الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز المديرية حول تعرض فتاة (حدث) للاغتصاب من قبل أربعة أشخاص بعد أن تم ابتزازها إلكترونيا، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع".

ووفقا للبيان فإنه "وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".