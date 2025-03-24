البصرة وبغداد.. ضحايا بحادث سير والقبض على "مبتز" ومتهمين بالقتل والمخدرات

شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه، يوم الإثنين، بحادث دراجة نارية وأصيب اثنان آخران في البصرة، فيما ألقي القبض على "مبتز" بعد استدراجه، فضلا عن اعتقال متهمين بترويج المخدرات والقتل وضبط أسلحة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرع وأصيب اثنان آخران، بحادث سير جراء اصطدام دراجة نارية بسيارة نوع (كيا حمل) وسط المحافظة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة إجرام الرصافة، تمكنت من القبض على مبتز إلكتروني، بعد بلاغ تقدمت به فتاة ضده، حيث أكدت أنه ساومها على مبلغ 4 آلاف دولار".

وأضاف أنه "بعد التحري وجمع المعلومات، تم إصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، وبالتنسيق مع استخبارات العزيزية، لكونه من سكنة محافظة واسط، جرى استدراجه إلى منطقة بسماية والقبض عليه".

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقا للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، وبعمليات استباقية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء".

وأضافت أن "من بين المطلوبي متاجر بالمواد المخدرة وثلاثة اخرين مطلوبين بتهم القتل العمد واطراف مشاجرات مسلحة، كما تم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالاضافة الى اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق حي الجهاد، العبيدي_حي السفير، الزعفرانية، البلديات، حي الرئاسة، بجانبي الكرخ والرصافة".