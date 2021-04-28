البصرة والأنبار تحذران من خروج الوضع الصحي عن السيطرة بسبب كورونا

شفق نيوز/ دعت نقابة المعلمين في البصرة، يوم الأربعاء، وزارة التربية إلى إلغاء الدوام الحضوري في المدارس بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والمدرسين، فيما حذرت دائرة صحة الأنبار من خروج الوضع عن السيطرة بعد اكتظاظ مراكز الحجر بالمرضى.

وقال نقيب المعلمين في البصرة علاء صالح الزركاني، في كتاب موجه إلى نقابة المعلمين المركزية في بغداد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة والتواصل المستمر مع ادارات المدارس في محافظة البصرة، هناك تزايد بشكل كبير جدا للإصابة بفيروس كورونا بين الطلبة والتلاميذ والمدرسين في عموم مدارس المحافظة".

وأضاف "ولخطورة الموقف وحفاظا على سلامة ابنائنا وكوادرنا التعليمية والتدريسية نطالب بمخاطبة وزارة التربية بضرورة بإيقاف التعليم الحضوري وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الموقف وتوفير المستلزمات الضرورية لإكمال العام الدراسي وتفعيل التعليم الالكتروني بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة ولحين السيطرة على الموقف الوبائي في المحافظة".

من جانبه، وجه مدير صحة الأنبار خضير خلف شلال، كتاباً الى محافظ الانبار، اطلعت عليه شفق نيوز، حذر فيه من أن "الوضع أصبح خطيرا ومقلقا جدا فيما يخص تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الانبار".

واشار الى ان "اغلب ردهات العزل في مؤسساتنا الصحية تعاني من تزايد أعداد المرضى أكثر من الطاقة الاستيعابية والسعة السريرية بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية"، مضيفا "اذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه بدون إعادة النظر بالإجراءات الوقائية المتخذة فاننا احتمال سوف نصل الى عدم السيطرة على الوضع مع عدم وجود اماكن لاستقبال المرضى".

ودعا الجميع الى التعاون لوقف نشر الوباء والسيطرة عليه وذلك بالالتزام بإجراءات الوقاية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التهاون بالموضوع.

وطالب شلال برفع جميع الأفرشة من المساجد واحضار كل مصلى سجادة للصلاة ومصحفا خاصا به من البيت، وعدم السماح بموائد رمضان في باحات المساجد".