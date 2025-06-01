البصرة والنجف.. مراهقان يتعرضان للطعن بمشاجرة وأصحاب بسطات يتظاهرون

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأحد، بإصابة مراهقين اثنين بطعنات سكين خلال مشاجرة، فيما تظاهر أصحاب البسطات في سوق الجمعة بالنجف، احتجاجا على منح أرض السوق كفرصة استثمارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة جرت في سوق سوادي بالبصرة، وأدت إلى إصابة مراهق يبلغ من العمر 12 عاما، بطعنة سكين في ظهره".

وأضاف "كما أصيب جراء المشاجرة مراهق آخر عمره 13 عاما، بطعنة سكين في يده"، مبينا "قوة أمنية وصلت لموقع الحادث، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى".

وتابع أن "طفلة تبلغ من العمر عامين، أقدمت على شرب مادة النفط، في المنزل بحي العسكري، ودخلت على إثرها على المستشفى".

وفي النجف، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن "أصحاب بسطات سوق الجمعة وسط مدينة النجف، نظموا تظاهرة للمطالبة بالغاء تحويل مكان السوق إلى فرصة الاستثمارية".

وتابع أن "المحتجين هددوا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة المحلية، باتخاذ خطوات تصعيدية".