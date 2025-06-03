البصرة والنجف تنضمان لعطلة الخميس المقبل

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا النجف والبصرة، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وذكر مجلس محافظة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس محافظة النجف وكالة غيث رعد شبع أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الخميس المصادف 2025/6/5 بمناسبة زيارة يوم (عرفة)، لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لأداء مراسيم الزيارة مستثنياً الدوائر الأمنية والخدمية".

وإلى البصرة، قال ديوان محافظة البصرة في بيان ورد للوكالة، إن "محافظ البصرة أسعد العيداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وكان رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل، بمناسبة زيارة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى.

وأوضح اليساري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العطلة تشمل جميع دوائر الدولة في المحافظة، باستثناء القوات الأمنية والدوائر الخدمية التي تواصل مهامها لضمان انسيابية الزيارة وخدمات العيد، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والنظام خلال المناسبة.

وفي ذي قار، أعلن رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، أن المجلس صوّت بالأغلبية على قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء مراسم يوم عرفة في كربلاء.

وأوضح الناشي أن هذا القرار يأتي تقديراً للأهمية الدينية لهذا اليوم، وحرصاً على تمكين الأهالي من أداء الزيارة والمشاركة في الشعائر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير.