البصرة والديوانية.. احتجاجات على تخفيض اجور توزيع مفردات التموينية وتأخير الرواتب

شفق نيوز- البصرة/الديوانية

شهدت محافظتا البصرة والديوانية، يوم الأحد، احتجاجات شعبية على الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة، ففي البصرة، نظم عدد من وكلاء المواد الغذائية وقفة أمام مخازن الكزيزة، رفضا لتقليص أجور توزيع مفردات البطاقة التموينية، بينما شهدت الديوانية احتجاجات غاضبة لموظفي بلدية المحافظة اعتراضا على احتجاز الرواتب وتأخير صرف العلاوات والترفيعات المستحقة لهم.

وقال ممثل التظاهرة في البصرة، عمار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوكلاء نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مخازن الكزيزة احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة، والتي تضمنت تقليص أجور الوكيل إلى 50 دينارا فقط عن كل فرد، فيما تستحوذ الوزارة على 950 دينارا، وهو ما نراه غير منصف لجهودنا".

وأشار محمد إلى أن "عدد وكلاء المواد الغذائية في محافظة البصرة يتجاوز 3000 وكيل"، مبينا أنهم "يتحملون أعباء مالية متعددة تشمل إيجار المحال ومصاريف النقل والالتزامات المرتبطة بعملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن المتطلبات الإدارية والتنظيمية لضمان وصول الحصص إلى المواطنين وفق الجداول المحددة".

وأضاف أن "استمرار العمل بهذه الأجور المنخفضة قد ينعكس سلبا على آلية توزيع المواد التموينية"، داعيا الجهات المعنية في وزارة التجارة إلى "إعادة تقييم القرار ورفع المخصصات المالية للوكلاء بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة".

إلى ذلك، أفاد مراسل الوكالة، بأن "احتجاجات غاضبة نظمها موظفو بلدية الديوانية، صباح اليوم، اعتراضا على احتجاز الرواتب وتأخير صرف العلاوات والترفيعات المستحقة لهم"، مبينا أن "المحتجين يعانون منذ فترة من تأخر صرف الرواتب الشهرية وتعطيل العلاوات والترفيعات المالية، ما أثر سلبا على معيشتهم".