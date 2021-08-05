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البصرة: هناك ديون بذمة بغداد لم تف بها للمحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-05T13:39:48+0000
البصرة: هناك ديون بذمة بغداد لم تف بها للمحافظة

شفق نيوز / أكد معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية، معين الحسن، وجود ديون لدى وزارة المالية الاتحادية ولم يتم دفعها للمحافظة حتى الآن.

وقال الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مازال العمل في خطة عام ٢٠١٩ جاري والذي يتضمن ٦٥٠ مشروع والعمل مستمر في البنى التحتية والمشاريع الذي تعاقدنا عليها لعام ٢٠١٩ وهذه الشركات لم تتوقف في العمل حتى في ظل جائحة كورونا".

وأضاف أن "هناك مشاريع عدة مستمر العمل بها إلى الآن كطريق أبو الخصيب والعمل على المدارس، لكن استحقاقات المحافظة مازلت في ذمة المالية إلى الآن، في ذمتها أموال كثيرة للمحافظة".

وتابع الحسن، أن "٩٠٠ مليار دينار، هي استحقاقات للمشاريع التي نفذت في المحافظة ويجب أن تسلم لكن لم نستلم أقل مهن نصف مبلغ".

وأشار إلى إن "مستحقات المحافظة مثبتة لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهي ١٦ ترليون دينار وإلى الآن المالية لم تدفع الديون وأن موازنة هذا العام غير كافية".

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