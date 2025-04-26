البصرة.. هدم 8 دور "عشوائية" أصحابها قتلة وتجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم السبت، إزالة 8 دور عشوائية (تجاوز) في حي الحسين وسط المحافظة، تعود لمتهمين بجرائم خطيرة، بينها القتل وتجارة المخدرات.

وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية مستمرة بإزالة جميع الدور السكنية العشوائية في وسط المحافظة، والتي تتعارض مع حركة المشاريع"، مؤكداً إن "بعض الدور تعود لأصحاب جرائم خطيرة وجه المحافظ بهدمها".

وأضاف العامري، أأن "حملة اليوم التي شهدت إزالة 8 من الدور العشوائية في حي الحسين، جاءت بعد ثبوت تورط أصحابها بارتكاب جرائم قتل بحق المواطنين، وتجارة المخدرات، وأخرى تستخدم للسرقة وحرق الأسلاك الكهربائية والمواد البلاستيكية".