البصرة.. نوبة قلبية تنهي حياة طالب من المتفوقين قبل دخوله القاعة الامتحانية

شفق نيوز - البصرة

خيّم الحزن على الأوساط التربوية في محافظة البصرة، صباح اليوم السبت، عقب وفاة طالب من ثانوية المتفوقين، قبل لحظات من دخوله إلى القاعة لأداء الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب (عباس حمزة عباس) توفي صباح اليوم عند الساعة 6:45 صباحاً، إثر سكتة قلبية مفاجئة داهمته قبيل دخوله القاعة الامتحانية"، مشيراً إلى أنه جرى نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

من جانبها، نعت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة الطالب الراحل، معربة عن بالغ حزنها ومواساتها لعائلته وزملائه، ومؤكدة أن الفقيد كان من الطلبة المتميزين والمشهود لهم بالتفوق الدراسي.