البصرة.. إنقاذ عامل بعد توقف قلبه وانتشال جثة شاب من شط العرب

شفق نيوز/ تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى المدينة العام شمال البصرة، يوم الأحد، من إنقاذ حياة عامل في قطاع الكهرباء بعد تعرضه لصعقة أثناء عمله، مما أدى إلى توقف قلبه.

وذكر إعلام المستشفى، لوكالة شفق نيوز، أن "العامل البالغ من العمر 36 عاماً وصل إلى المستشفى بحالة حرجة وقلبه متوقف نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية مميتة أثناء عمله".

وأضاف أنه "بفضل الجهود الطبية السريعة في قسم الطوارئ، وإشراف الأطباء المقيمين والكوادر الصحية والتمريضية، تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي، إضافة إلى استخدام الصدمات الكهربائية، مما أسفر عن عودة النبض وإنقاذ حياة المصاب".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني بالبصرة أيضاً، بأن فرق الغواصين تمكنت من انتشال جثة شاب غرق في مياه شط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، قرب القصور الحكومية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب غرق في ظروف لم تُحدد بعد، حيث باشرت فرق الإنقاذ بعمليات البحث حتى تمكنت من العثور على جثته وانتشالها من المياه".

وأشار إلى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".