البصرة.. إنقاذ حياة طفلة تناولت 15 حبة منع حمل

شفق نيوز– البصرة

تمكن فريق طبي في طوارئ مستشفى القرنة العام بمحافظة البصرة من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين، بعد تناولها 15 حبّة من حبوب منع الحمل، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأوضحت الطبيبة فاطمة قاسم حسين أن الطفلة وصلت إلى المستشفى شبه فاقدة للوعي وفي حالة صحية غير مستقرة، ما استدعى التدخل العاجل الذي شمل غسل المعدة وإجراء الإسعافات الأولية، قبل وضعها تحت المراقبة الطبية والتمريضية المستمرة.

وأضافت أن الطفلة استقرت حالتها بعد خمس ساعات من المتابعة الدقيقة، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.