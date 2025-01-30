البصرة.. إنشاء موقع مروري ثالث للمشروع الوطني (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن النائب عن البصرة علاء الحيدري، يوم الخميس، عن استحصال موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استحداث موقع جديد لدائرة المرور (المشروع الوطني) في قضاء أبي الخصيب، بهدف تخفيف الزخم الحاصل على مديرية مرور المحافظة.

وقال الحيدري لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة الجديدة ستقدم خدمات تسجيل المركبات، فحصها، نقل الملكية، وتسجيل العجلات، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المرورية الأخرى، مما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتقليل الضغط على المواقع الحالية، خاصة في أقضية أبي الخصيب، الفاو، السيبة، والمناطق القريبة جنوب البصرة".

وأضاف أن "مديرية بلديات البصرة وبلدية ابي الخصيب ستتكفل بتوفير المساحة المطلوبة للمشروع، فيما سيتم تأمين تمويله من المنافع الاجتماعية لحقل السيبة الغازي، بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية".

وفي 18 تشرين الثاني عام 2023، افتتح موقع جديد لتسجيل وفحص المركبات ومنح اجازات السوق في ‏قضاء الزبير وهو الموقع الثاني للمشروع الوطني في البصرة.