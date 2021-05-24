البصرة.. إنزال جثة سائق توفي على متن رافعة عملاقة في ميناء أم قصر

شفق نيوز / قامت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، بإنزال جثة سائق توفي أثناء قيادته رافعة عملاقة في ميناء أم قصر ضمن محافظة البصرة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها تمكنت فجر اليوم، من إنزال جثة سائق رافعة عملاقة في رصيف رقم 5 داخل ميناء أم قصر".

وأوضحت أن "الجثة تم تأمين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة، وفقا للبيان.