البصرة.. نزاع عشائري يودي بحياة مدني برصاصة طائشة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأحد، بمقتل مواطن جرّاء إصابته برصاصة طائشة نتيجة نزاع عشائري اندلع شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع قبل موعد الإفطار بنحو ساعة، حين كان الضحية في طريقه إلى منزله، ليتعرض لإصابة مباشرة برصاصة طائشة أطلقت خلال اشتباك مسلح بين عشيرتين في المنطقة.

وأضاف أن "المواطن لا ينتمي إلى أي من طرفي النزاع، ولا علاقة له بالخلاف القائم، إلا أنه كان ضحية تبادل إطلاق النار الذي شهدته المنطقة، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات".