البصرة.. نزاع عشائري مسلح يخلّف قتيلين وجرحى

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري في قضاء عز الدين سليم شمالي محافظة البصرة بين عشيرتين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن النزاع تطور إلى استخدام الأسلحة، فيما أقدمت إحدى العشائر بعدها على تنفيذ ما يُعرف بـ "الدكَّة العشائرية" ضد الطرف الآخر.

وأضاف أن "الهجوم تضمن رشق ثلاثة منازل بوابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتل شخصين إثر إصابتهما في مناطق متفرقة من الصدر والرأس، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة".

وأشار المصدر، إلى أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها لمتابعة ملابسات الحادث".