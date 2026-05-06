البصرة: إنتاج الحنطة لا يسد حاجة المحافظة لشهر واحد (صور)

أعلن مدير "سايلو" البصرة المركزي، يوم الأربعاء، أن إنتاج الحنطة من المتوقع أن يصل إلى 40 ألف طن مع نهاية الموسم، فيما بينت ان هذه الكمية لا تغطي احتياج المحافظة الذي يصل إلى 35 ألف طن شهريا.

وقال مدير السايلو، مازن دايم نشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الحنطة المستلمة في الصومعة المركزية (السايلو) بلغت 7 آلاف طن حتى الآن، مع توقعات بوصولها إلى 40 ألف طن مع نهاية الموسم".

وأضاف ان "هذه الكميات لا تكفي لتغطية احتياج المحافظة الذي يصل إلى نحو 35 ألف طن شهرياً، والبصرة تعتمد بشكل كبير على تجهيزات وزارة التجارة لتأمين احتياج المحافظة من الحنطة، ولاسيما من الكوت والعمارة، إلى جانب محافظات منتجة أخرى"، مبيناً أن "تدفق هذه الكميات يشكل عاملاً أساسياً في استقرار تجهيز الحصة التموينية وتلبية احتياجات السوق المحلية".

وتابع أن "المساحة المزروعة بالحنطة في البصرة تبلغ 24 ألف دونم، فيما تتراوح غلة الدونم الواحد بين 800 إلى 900 كغم، وهو ما يعكس محدودية الإنتاج قياساً بحجم الاستهلاك، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الزراعة في المواسم المقبلة".