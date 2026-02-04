البصرة.. ميثاق عشائري لعشرات الشيوخ لمنع إطلاق النار في المناسبات

شفق نيوز- البصرة

كشف العشرات من شيوخ العشائر في البصرة، يوم الأربعاء، عن توقيع ميثاق يقضي بعدم إطلاق النار خلال المناسبات، معلنين إسهامهم في حلّ أكثر من 400 قضية عشائرية خلال ستة أشهر.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أسامة السعد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن 57 شيخ عشيرة وقعوا على وثيقة بعدم إطلاق النار في المناسبات.

وأشار إلى أن "جهود الشيوخ أسهمت في حلّ أكثر من 400 قضية عشائرية مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية".

وأكد على أن "المشايخ في عموم المحافظة لهم دور كبير في حل مختلف القضايا التي مضى عليها سنوات طويلة، ما يدفع إلى دعوة بعض المتخاصمين إلى الصلح والتراضي بينهم، حفاظاً على ترسيخ السلم الأهلي وتطبيق القانون، الذي من شأنه محاسبة كل من يحاول الخروج عن دائرة النظام والقانون".