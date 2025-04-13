البصرة.. موظفو الأسمدة يتظاهرون احتجاجاً على إحالة معملهم للاستثمار (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عدد من موظفي الشركة العامة للأسمدة الجنوبية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة، اليوم الأحد، رفضاً لإحالة معمل أسمدة خور الزبير للاستثمار، وخشية من استبعادهم أو تقليل مرتبهم الشهري.

وقال أحد ممثلي المتظاهرين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "4700 موظف يطالبون رئيس الوزراء و مجلس النواب بالتدخل لإيقاف إحالة معمل أسمدة خور الزبير إلى مستثمر، كونه يعمل بجهود عراقية".

وأضاف أنه "لا يوجد تقصير لاستبعاد هذه الجهود وتقليل منافعهم المالية بحجة الاستثمار، كما نطالب بدعم الموظفين لزيادة الإنتاج وتطوير العمل".

و في وقت سابق أعلن وزير الصناعة العراقي خالد بتال نجم، عن إعادة فتح معمل أسمدة أبي الخصيب النيتروجينية، جنوبي البصرة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة في إنتاج الأسمدة الذي سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية.

وقال نجم في كلمة له خلال حفل الافتتاح، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة عازمة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها وبالرغم من وجود بعض النقاط السلبية على هذا الأمر إلا إنه سيساهم بالنهوض بواقع الصناعات وتطويرها في عموم العراق"، مؤكداً أن "معمل أسمدة أبي الخصيب انشأ بقيمة مليار و300 مليون دولار ويتماشى مع قانون البصرة عاصمة الصناعات العراقية".