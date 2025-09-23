البصرة.. موظفون "معارون" لتوتال إنرجيز يحتجون للمطالبة بحقوقهم

شفق نيوز- البصرة

نظّم موظفو شركة نفط البصرة المعارون للعمل مع شركة توتال إنرجيز يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الشركة في مخيم المجال بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وطالب الموظفون المحتجون، بتنفيذ بنود اتفاقية الإعارة وسياسة الموارد البشرية التي تنظم أوضاعهم المالية والإدارية، مؤكدين أن الاحتجاج حضاري ولا يعطل العمل أو يؤثر على العمليات الجارية.

وقال عدد منهم، لوكالة شفق نيوز، إن "وقفتنا اليوم سلمية وهدفنا حماية حقوقنا، احتجاجنا حضاري ولا يعطل العمل، ونحن ملتزمون بواجباتنا اليومية"، مضيفين أن "توتال لم تلتزم باتفاقية الإعارة ولا بسياسة الموارد البشرية، وهناك تأخير في صرف الرواتب والبدلات والمكافآت".

وتابعوا: "إننا لا نوقف العمل ولا نؤثر على العمليات، لكننا نحمل شعاراتنا لنوضح أن المطالبة بالحقوق لا تعني الإهمال، وجددنا مطالبنا المشروعة، منها احترام اتفاقية الإعارة، تطبيق سياسة الموارد البشرية على جميع المعارين، تعويض الإجازات غير المستخدمة ماليًا، احتساب الساعات الإضافية بعد 154 ساعة عمل شهريًا، وضمان المساواة في المكافآت مع موظفي نفط البصرة وغاز الجنوب".

وأضافوا أنه "لا يمكن الحديث عن الاستدامة والمسؤولية في العراق مع تجاهل حقوق الموظفين، احترموا الاتفاقية وتعاملوا مع المعارين بعدالة، نحن عمال مخلصون ونؤدي واجباتنا يوميًا، وحان الوقت لتوتال أن تؤدي واجبها أيضًا، وفي حال استمرار التجاهل سنواصل التصعيد السلمي عبر رفع شكاوى رسمية للجهات الحكومية، اللجوء إلى القضاء، والاستمرار بالوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق كامل حقوقنا".