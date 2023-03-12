البصرة .. مقترحات من "رجال أعمال" للسيطرة على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان

شفق نيوز/ طرح اتحاد رجال الأعمال في محافظة البصرة، اليوم الأحد، مجموعة مقترحات للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وضمان عدم ارتفاع أسعرها مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال رئيس الاتحاد، صبيح الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة المركزية أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية شهر رمضان وتتخذ عدة إجراءات من أجل توفير مستلزمات المواد الغذائية مع المحافظة على عدم ارتفاع أسعارها".

وأوضح الهاشمي، أن "ذلك يكون من خلال زيادة حصة توزيع المواد الغذائية للمواطنين من قبل وزارة التجارة، وتوجيه الكمارك والضرائب بإعفاء التجار المستوردين للمواد الغذائية مع تقديم التسهيلات لهم".

وتابع الهاشمي "وكذلك تكثيف مراقبة الأسواق الغذائية من قبل لجان متخصصة، وتوزيع حصة تموينية مضاعفة أو سلات غذائية التي سوف تضمن السيطرة على الأسعار وعدم ارتفاعها في شهر رمضان".

وفي العادة يشهد شهر رمضان في العراق، رفع أسعار المواد الغذائية ما يؤثر على الوضع الاقتصادي للاسر، وسط مطالبات مستمرة بإجراءات حكومية للسيطرة على الأسعار وضبطها وفق المستوى الاقتصادي للمواطنين.