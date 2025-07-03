البصرة.. مطالبات بإجراءات عاجلة لإنقاذ "ملحمة العطش"

شفق نيوز - البصرة

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، مساء الخميس، الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناة المواطنين، واصفاً ما تمر به المدينة بـ"ملحمة العطش في العصر الحديث".

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز إن "ما تعيشه البصرة اليوم من عطش شديد يعيدنا إلى فصول ملحمة الطف التي عطش فيها القادة وأهاليهم"، مطالباً "الحكومة بتجسيد ما أعلنه رئيس الوزراء بعد العاشر من محرم لتعزيز العلاقة مع أبناء المحافظة الذين تكررت وعودهم بالحصول على أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الماء الصالح للاستهلاك البشري".

وأضاف أن "المفوضية تطالب محافظة البصرة بإيضاح أسباب توقف مشروع خط الهدامة الناقل للمياه، والذي اكتمل تنفيذه بنسبة تجاوزت 90%، رغم كونه أحد مشاريع إنقاذ قضاء شط العرب منذ أزمة التسمم الكبرى عام 2018".

وبيّن التميمي، أن "المكتب يكرر مطالبه إلى مجلس المحافظة برفع توصياته إلى رئاسة الوزراء، تتضمن إسقاط كافة ديون جباية الماء الملوث والكهرباء، وإيقاف الجبايات الأخرى، من أجل دعم سكان المحافظة المنكوبة حتى تجاوز الأزمة".