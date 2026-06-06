البصرة.. مصرع 3 عمال غرقاً واختناقاً أثناء صيانة شبكة المجاري

شفق نيوز- البصرة

لقي ثلاثة عمال مصرعهم، يوم السبت، إثر حادث غرق واختناق داخل محطة تصريف مياه ثقيلة قيد الإنشاء في قضاء الصادق شمال محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع داخل محطة تصريف في منطقة الچري بقضاء الصادق، بعد تعرض أحد العمال للاختناق نتيجة استنشاق غازات متصاعدة من حوض للمياه الآسنة، ما دفع زميليه لمحاولة إنقاذه، إلا أن التدخل انتهى بسقوطهم جميعاً داخل الحوض، ما أدى إلى وفاتهم غرقاً.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني والغواصين وصلت إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات البحث والإنقاذ، حيث تمكنت من انتشال جثة واحدة، فيما تتواصل الجهود للعثور على الجثتين الأخريين داخل الحوض.

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