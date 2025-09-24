البصرة.. مصرع مراهق يقود "ستوتة" بحادث سير

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بمصرع مراهق بحادث سير بين عجلة ودراجة نارية نوع "ستوتة" في منطقة سفوان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع مساء اليوم بين عجلة دراجة نارية (ستوتة) في منطقة سفوان غربي البصرة، ما أسفر عن وفاة مراهق يدعى أحمد عابر مسير البدري يبلغ من العمر 17 عاماً".

ولفت المصدر إلى أن "الشاب وصل إلى المستشفى متوفياً بعد نقله من قبل دوريات إسعاف سفوان"، مبينا أن الضحية من سكنة ناحية الغراف في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وكان يتواجد في البصرة لحظة الحادث".

وبين أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مركز شرطة سفوان، وتبليغ ذوي الضحية من أجل استلام جثمانه".