البصرة.. مصرع امرأة بحادث دهس والسائق يلوذ بالفرار (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهد طريق الزبير في محافظة البصرة، مساء اليوم الأحد، حادث دهس أودى بحياة امرأة بالقرب من محطة للوقود.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "السائق المتسبب في الحادث لاذ بالفرار من مكان الحادث، مما دفع الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق عاجل لتعقب الجاني".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، والعمل على ضبط السائق وإحالة القضية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".