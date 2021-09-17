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البصرة.. مسؤول حكومي يكشف ملابسات إغلاق مدرسة من قبل الأهالي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-17T17:03:30+0000
البصرة.. مسؤول حكومي يكشف ملابسات إغلاق مدرسة من قبل الأهالي

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة، اسماعيل يوسف، اليوم الجمعة، ملابسات "إغلاق" مدرسة من قبل الأهالي كان مؤمل افتتاحها خلال الايام المقبلة.

وقال يوسف لوكالة شفق نيوز، إن "مدرسة ابي الخصيب الابتدائية المختطلة ذات المعايير الدولية، اي أنها خاضعة لنظام دولي في التدريس موحد في المنهاج مع مدراس عالمية، والمؤمل افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد تعرضت بوابتها للتشويه من قبل الأهالي المحيطين بها، فقاموا بالكتابة على بوابتها (مغلقة بأمر المنطقة)".

وأضاف، أن "سبب الأقدام على هذه الخطوة الغريبة من الأهالي هو ظنا منهم أن أبناءهم لن يتم تسجيلهم فيها، رغم ان المدرسة ستفتح من أجلهم، لتخفيف الزخم الحاصل على مدارس القضاء".

وأشار إلى أن "المحافظ اسعد العيداني حضر اليوم بنفسه إلى القضاء لمتابعة الموقف بهذا الموضوع، وتم حل جميع الإشكالات المتعلقة به "، مؤكدا أن" القوات الأمنية تواصل البحث عن الفاعل من أجل اعتقاله، الا انها تواجه صعوبة في مراجعة كاميرات المراقبة، كون المنطقة حديثة النشأة".

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