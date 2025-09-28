البصرة.. أمر قبض بحق عنصر حماية نائب أطلق النار على متظاهرين

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الأحد، عن إصدار قرار توقيف بحق أحد عناصر حماية نائب عراقي، أطلق النار على متظاهرين بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي تحقيق البصرة، أصدر قراراً بتوقيف أحد عناصر حماية عضو مجلس النواب العراقي، والذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل مسدسا ويطلق النار في الهواء على تجمع للمتظاهرين بعد أن اتخذت الاجهزة الأمنية في قيادة الشرطة الاجراءات القانونية بحقه".

وأضافت أن "قيادة الشرطة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار في المحافظة".

وكان مصدرا امنيا، أفاد صباح اليوم الأحد، بأن مسلحين يستقلون عجلة تحمل لوحات تسجيل حكومية أطلقوا النار تجاه متظاهرين من خريجي الجامعات المطالبين بالتعيين، وذلك أمام بوابات شركة نفط البصرة.

وتداول مدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة مسلحة يرتدون ملابس سوداء اللون، وقد ترجلوا من عجلة دفع رباعي سوداء اللون ايضا ليطلقوا الرصاص فوق رؤوس مجموعة من المتظاهرين، في حين حاولت سيارة مماثلة دهس تلك المجموعة.

ووفقا للفيديوهات فقد غادرت السيارتان مكان الحادث الى جهة مجهولة، ولم تُعرف اذا ماكان هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين وهم من كلا الجنسين النساء والرجال.

في غضون ذلك أكد حسن الشاوي ممثل المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، أنهم يتظاهرون منذ أكثر من 7 أشهر، ولم يزرهم اي مسؤول أو يستمع إليهم".

وأضاف أنهم "عندما شاهدوا سيارة أحد المسؤولين أو النواب طالبوه بالنزول والاستماع إليهم، لكن بدلا من ذلك قام أفراد حمايته بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين".

كما اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث اليوم مع المتظاهرين يعد خرقاً أمنياً واضحاً"، مؤكداً أن "التظاهرة مستمرة منذ وقت طويل وتحت حماية ورعاية القوات الأمنية، ولم يحدث أن يحصل حادث اعتداء عليهم".