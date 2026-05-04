البصرة.. محتجو مشروع FCC يواصلون غلق شركة مصافي الجنوب

شفق نيوز- البصرة

تظاهر العشرات من العاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، يوم الاثنين، أمام بوابة شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، لليوم الثاني على التوالي، مع إغلاق البوابات بوجه الموظفين، للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة النفط.

وقال ممثل التظاهرة أحمد شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "عددنا يقارب 350 عاملاً عملنا لسنوات طويلة في مشروع FCC قبل تشغيله، لكن جرى الاستغناء عنا دون أي ضمانات أو حقوق واضحة".

وأضاف أن "التعيينات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المحلية شابها الاعتماد على المحسوبية، وشملت أقارب وأصدقاء بعض المسؤولين، ما أدى إلى ضياع الفرصة علينا رغم استمرار تظاهراتنا لأكثر من سنة ونصف".

وأكد شاكر أن المطالب تتركز على التعيين العادل وتثبيت جميع العاملين السابقين على وزارة النفط"، مشدداً على أن "التظاهرات ستستمر أمام مصافي الجنوب لحين تحقيق المطالب وإنهاء سياسة التهميش".

ومنذ تشرين الثاني/ أكتوبر 2025 أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إيقاف جميع التعيينات في مفاصل الدولة.

وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس: "يتعين على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات الالتزام بإيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها، بما يشمل: المديريات الممولة مركزياً، الشركات العامة الخاصة والرابحة، الهيئات، والمديريات الممولة ذاتياً".