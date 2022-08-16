البصرة.. ألف موظف يفاجأون بإنهاء خدماتهم بعد 3 أشهر من المباشرة

شفق نيوز/ طالب موظفو الأجور اليومية في الشركات النفطية بمحافظة البصرة اليوم الثلاثاء، بإعادتهم إلى الخدمة، بعد إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ، فيما اتهموا وزير النفط بعرقلة اعادتهم للعمل مجددا.

وقال ممثل الأجور اليومية في الشركات النفطية بمحافظة البصرة، علي الزيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "موظفي الاجور اليومية تعرضوا لظلم شديد، حيث تم إنهاء خدمات ألف موظف يعمل في شركات حكومية وخاصة شركة نفط البصرة، وباقي شركات الخطوط والأنابيب".

وأضاف الزيدي، أن "هذا الإنهاء المفاجئ جاء بعد مضي 3 أشهر على المباشرة بالعمل، وهذا الأمر غير مقبول، ففي حال كان هناك عقد بأن العمل محدد لفترة معينة، حينها يمكن إنهاء الخدمات، لكن لا يوجد أي عقد أو توقيع بأن مدة العمل هي 3 أشهر فقط".

وأوضح ممثل الأجور اليومية، أن "وزارة النفط طلبت من الموظفين جلب (كتب حاجة) من الشركات لإعادة عملهم، وتم جلب تلك الكتب، فالشركات بحاجة إلينا الآن، وعملها شبه متوقف لقلّة الكادر المتبقي، كما تم اصدار كتاب من وزارة المالية فيما يخص قضيتنا، لكن لم نحصل على رد من وزارة النفط حتى الآن".

وأشار الزيدي، إلى أن "جميع الكتب الرسمية متوفرة في مكتب وزير النفط، ولكن الأخير يمتنع عن اعادة عملنا حسب قرار 192 لعام 2021 الفقرة الثانية".