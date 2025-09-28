البصرة.. قرارات قضائية جديدة بحق حماية النائب البزوني

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر قضائي في البصرة، مساء اليوم الأحد، بصدور أمر قبض وتوقيف بحق عنصرين من حماية النائب أسعد البزوني على خلفية حادثة إطلاق النار على متظاهرين بالمحافظة الواقعة أقصى جنوب العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "قاضي تحقيق البصرة أصدر قراراً بتوقيف أحد عناصر حماية النائب، وأمر قبض بحق عنصر ثانٍ لهروبه إلى جهة مجهولة على خلفية إطلاق النار على متظاهرين صباح اليوم".

وكانت قيادة شرطة البصرة، أعلنت يوم الأحد، عن إصدار قرار توقيف بحق أحد عناصر حماية نائب عراقي، أطلق النار على متظاهرين بالمحافظة.

وكان مصدراً أمنياً، أفاد صباح اليوم الأحد، بأن مسلحين يستقلون عجلة تحمل لوحات تسجيل حكومية أطلقوا النار تجاه متظاهرين من خريجي الجامعات المطالبين بالتعيين، وذلك أمام بوابات شركة نفط البصرة.

وتداول مدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة مسلحة يرتدون ملابس سوداء اللون، وقد ترجلوا من عجلة دفع رباعي سوداء اللون أيضاً ليطلقوا الرصاص فوق رؤوس مجموعة من المتظاهرين، في حين حاولت سيارة مماثلة دهس تلك المجموعة.

ووفقاً للفيديوهات فقد غادرت السيارتان مكان الحادث إلى جهة مجهولة، ولم تُعرف إذا ما كان هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين وهم من كلا الجنسين النساء والرجال.

بدوره كتب النائب أسعد البزوني منشوراً على صفحته في "فيسبوك" عن الحادثة جاء فيه إن المتظاهرين "وجّهوا عبارات غاضبة ومنعوا الموكب من المرور، بل حاول بعضهم الاقتراب من السيارة وفتح أبوابها، الأمر الذي دفع أحد أفراد الحماية إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء حصراً، لتفريق الزحام وضمان خروجنا بسلام، دون أن يُصاب أحد بأي أذى".

في غضون ذلك أكد حسن الشاوي ممثل المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، أنهم يتظاهرون منذ أكثر من 7 أشهر، ولم يزرهم أي مسؤول أو يستمع إليهم".

وأضاف أنهم "عندما شاهدوا سيارة أحد المسؤولين أو النواب طالبوه بالنزول والاستماع إليهم، لكن بدلاً من ذلك قام أفراد حمايته بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين".

كما اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث اليوم مع المتظاهرين يعد خرقاً أمنياً واضحاً"، مؤكداً أن "التظاهرة مستمرة منذ وقت طويل وتحت حماية ورعاية القوات الأمنية، ولم يحدث أن يحصل حادث اعتداء عليهم".