البصرة.. إقبال واسع على المشاركة والمساهمة بانتخابات تشرين

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات البصرة، حيدر السيلاوي، يوم الخميس، تجاوز عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع حاجز 25 ألف شخص، مؤكداً أن هذه الأعداد تعد كافية ومطمئنة، مع وجود احتياط كبير يغطي الحاجة خلال يوم الاقتراع.

وقال السيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم البايومترية خلال فترة التحديث بلغ أكثر من 118 ألف شخص حتى الآن، وهي أعداد جيدة نوعاً ما"، موضحاً أن "نسبة التحديث ستصل إلى 86% من إجمالي عدد الناخبين في المحافظة".

وأضاف أن "معدلات التقديم للعمل كموظفي اقتراع في كل دورة انتخابية تكون كافية، مع تسجيل نسب عالية من الإقبال"، مشيراً إلى أن "المفوضية تمتلك قائمة واسعة من الاحتياط لضمان انسيابية العملية الانتخابية".

وأكد السيلاوي أن "آخر موعد لتحديث بيانات الناخبين سيكون في الخامس عشر من حزيران الجاري (2025/6/15)"، داعياً المواطنين المتبقين إلى الإسراع بمراجعة مراكز التسجيل لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني 2025، لانتخاب أعضاء جدد للبرلمان السادس، وسط حالة من الترقب لإحداث بعض التغيير في قواعد العملية السياسية بالبلاد.