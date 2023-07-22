البصرة في المقدمة.. 8 مدن عراقية بأعلى درجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ استحوذت ثمان مدن عراقية، يوم السبت، على أغلبية جدول ضمّ 15 مدينة بأعلى درجات الحرارة في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً بـ15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة الاحواز في ايران سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بلغت 50.2 درجة مئوية، يليها بالمرتبة الثانية "حي الحسين" في محافظة البصرة العراقية بواقع 50 درجة مئوية، يليه بالمرتبة الثالثة مطار البصرة الدولي بواقع 49.7 درجة مئوية.

وجاء مطار الكويت الدولي في الكويت رابعاً بواقع 49.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة عبادان في ايران خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.6، تلتها منطقة "العمادية" الايرانية بـ49.3 درجة مئوية.

وفي المرتبة السابعة مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق بدرجة حرارة بلغت 49، ثم قضاء الفاو في البصرة ثامناً بـ49 درجة أيضاً، وقضاء علي الغربي في محافظة ميسان العراقية تاسعاً وبدرجة حرارة 48.5، وقضاء بدرة في محافظة واسط العراقية عاشراً بدرجة حرارة 48.5 درجة أيضاً.

وفي المرتبة 11 منطقة الاحساء في السعودية بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية، ومحافظة النجف العراقية في المرتبة 12 بـ48.2 درجة مئوية، ومطار الملك فهد الدولي في السعودية بالمرتبة 13 بدرجة 48.1 مئوية، يليه قضاء خانقين في محافظة ديالى العراقية بالمرتبة 14 بدرجة 48 مئوية، تليه مدينة "الواد" في الجزائر بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولاً بأعلى درجات الحرارة بالعالم: