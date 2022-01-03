البصرة.. فيديو "التخسفات" يدفع لاستدعاء الشركة المنفذة والأخيرة توضح

شفق نيوز / علقت الإدارة المحلية بناحية سفوان في محافظة البصرة، يوم الاثنين، على مقطع فيديو يكشف عن حصول تخسفات بمشروع تعبيد طرق وصيانة الطرق الداخلية.

وقال مدير الناحية، طالب الحصونة، لوكالة شفق نيوز، إن إدارته اطلعت على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تخسفات في مشروع تعبيد وتطوير الطرق الداخلية في الناحية، و"استدعت على الفور مسؤول الشركة المنفذة للمشروع".

وأضاف الحصونة، أن الشركة أوضحت أن "هذه الطبقة الأولى من عملية التعبيد للطريق وستلحقها طبقتين أخريين، والعمل سيطول كثيراً فيه، ولن ينجز بوقت قصير، لأن المشروع يشمل مناطق الناحية كافة، فضلا عن إنشاء محطات تصريف جديدة للمياه فيها".

وأشار إلى أن "هذا المشروع هو من مشاريع عام 2012، وتم إعادة العمل به مؤخراً، وتبلغ كلفته 40 مليار دينار عراقي".