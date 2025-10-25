البصرة.. فض تظاهرة لخريجي التخصصات النفطية أثناء زيارة السوداني

شفق نيوز- البصرة

فرّقت القوات الأمنية في محافظة البصرة تظاهرة نظمها عدد من خريجي التخصصات النفطية أمام مصفى الـFCC، طالبوا خلالها بتوفير فرص عمل بأجر يومي في الشركات النفطية الرابحة التابعة لوزارة النفط، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لافتتاح عدد من المشاريع في المحافظة.

وقال ممثل المتظاهرين، أبو الحسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة مستمرة منذ أشهر تعرضنا خلالها للاعتقال والتهديد والتفريق والاعتداء، واليوم جرى التعامل معنا بقوة أمام أنظار رئيس الوزراء، بدلاً من تلبية مطالبنا".

وأضاف، أن "خريجي البصرة يعيشون فوق أرض تُنتج أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط يومياً، فيما تُمنح فرص العمل للأجانب، ويحرم أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم في التعيين".

وتابع الشاوي أن "الشركات النفطية استحوذت على أراضٍ وبساتين تعود لأهالي البصرة، وحولتها إلى مناطق مغلقة بحجة الاستثمار النفطي، مما تسبب بتلوث بيئي كبير وتراجع في نوعية المياه والهواء، من دون وجود رقابة أو إجراءات حقيقية للحد من الأضرار".

وأكد أن "المحتجين يطالبون رئيس الوزراء ووزير النفط بتخصيص فرص تشغيل عادلة في الشركات النفطية، وأن هذا المطلب ليس فضلاً من الحكومة، بل استحقاقاً مشروعاً لأبناء البصرة الذين يحملون مؤهلات وكفاءات علمية تستحق الإنصاف".

وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، قد دعا مساء أمس الجمعة، الحكومة الاتحادية إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، لحماية حصتها المائية ومعالجة الأزمات البيئية والخدمية التي تشهدها، وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تعيش بربع حصتها المائية، التي سُلبت من شمال البلاد ومن شركات النفط بلا رقابة حاسمة، وكأنها بمعزل عن بقية المحافظات، رغم كونها موطناً لأكثر من خمسة ملايين إنسان"، مؤكداً أن "إعلان حالة الطوارئ هو الحد الأدنى من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها في مثل هذه الأوضاع، خصوصاً مع اشتداد التنافس الانتخابي".

ويزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، محافظة البصرة، اليوم السبت، لافتتاح المشروع النفطي المتمثل بوحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب، والذي سيُعلن العراق من خلاله الاكتفاء الذاتي من استيراد البنزين الخارجي.