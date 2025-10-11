البصرة.. فض تظاهرة شعبية احتجاجا على استمرار أزمة المياه

شفق نيوز- البصرة

فرقت الأجهزة الامنية، يوم السبت، تظاهرة في البصرة، انطلقت لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على أزمة مياه الشرب وارتفاع الملوحة فيها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إنه، لليوم الثاني على التوالي، شهد شارع القائد في منطقة حي الحسين بمركز محافظة البصرة قطعاً للحركة المرورية باستخدام الإطارات المحترقة، ما أدى إلى توقف المركبات في الاتجاهين، من قبل المتظاهرين.

وأضاف، أن قوة أمنية فضت التظاهرة بالقوة وفرقتها بعد ملاحقة المتظاهرين في شوارع المنطقة، وأعادت فتح الشارع أمام حركة المركبات، مشيراً إلى أن، الاحتجاجات جاءت على خلفية تفاقم أزمة ملوحة المياه في المنطقة، التي أثّرت على الأحياء السكنية منذ أيام.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز: "أقدمنا على إشعال الإطارات وقطع الطريق احتجاجاً على تفاقم أزمة الملوحة في مياه الإسالة، والتي تسببت بمعاناة واسعة في الأحياء السكنية بهذه المنطقة منذ أيام".

وأشاروا إلى أن "الأهالي يطالبون الحكومة المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية المياه، وضمان وصولها صالحة للاستخدام اليومي، مؤكدين استمرار احتجاجهم لحين الاستجابة لمطالبهم".