البصرة.. فض تظاهرة بعد إغلاق حقل نفطي (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

فضت قوة أمنية مجددا، يوم الأحد، تظاهرة لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية بعد إغلاق حقل الرميلة الشمالية في محافظة البصرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوزن إن البصرة شهدت اليوم فض تظاهرة نفذها خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميون بعد إغلاقهم بوابة حقل الرميلة الشمالية النفطي، مطالبين بتوفير أجر يومي ضمن الشركات النفطية الرابحة التابعة لوزارة النفط.

وتتظاهر هذه النخبة منذ أكثر من سبعة أشهر أمام مبنى شركة نفط البصرة، وقد جرى فضّ تظاهرات عدة مسبقاً من قبل قوات حفظ النظام، رغم استمرار مطالب المعتصمين بتأمين فرص عمل لهم وتحذيراتهم من خطوات تصعيدية إذا استمر تهميشهم.

وكانت قوات أمنية قد فضت في العاشر من الشهر الجاري تظاهرة مشابهة للمهندسين والعلوميين النفطيين في البصرة، بالتزامن مع زيارة رسمية لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى المحافظة.

وتشهد تظاهرات خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية توترات متكررة، كان آخرها في حزيران الماضي، حين تبادلت نقابة المهندسين والشرطة المحلية الاتهامات بشأن اعتداءات متبادلة خلال احتجاجات مشابهة.