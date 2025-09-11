البصرة.. فض اعتصام المهندسين بالقوة تزامناً مع وصول وزير الداخلية (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

فضت قوة أمنية، صباح اليوم الخميس، تظاهرة المهندسين والعلوميين النفطيين في البصرة "بالقوة"، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى المحافظة في زيارة رسمية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن التظاهرة التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر أمام مبنى شركة نفط البصرة، جرى فضّها من قبل قوات حفظ النظام، رغم استمرار مطالب المعتصمين بتأمين فرص عمل لهم وتحذيراتهم من خطوات تصعيدية إذا استمر تهميشهم.

وتشهد تظاهرات خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين في البصرة توترات متكررة، كان آخرها في حزيران الماضي، حين تبادلت نقابة المهندسين والشرطة المحلية الاتهامات بشأن اعتداءات متبادلة خلال احتجاجات مشابهة.

ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري صباح اليوم على رأس وفد رفيع إلى البصرة، حيث استقبله محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي.

وذكرت الحكومة المحلية أن الزيارة تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية والخدمية وبحث سبل تعزيز الاستقرار ودعم الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، سيتخلل جولة الشمري تفقد عدد من دوائر الوزارة والمشاركة في مراسم حفل تخرج الدورة 55 ضباط عالية في كلية الشرطة الثانية.