البصرة.. غلق 60 مختبرا مخالفا وحملة "وقائية" على الأفران والمحال التجارية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الأحد، عن غلق 60 مختبرًا للتحليلات المرضية في مناطق بريهة والعباسية وعدد من المناطق المتفرقة وسط المحافظة، وذلك لمخالفتها ضوابط التسعيرة والتعليمات الوزارية.

وقال مدير دائرة صحة البصرة، عباس التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الغلق صدر بناءً على جولات تفتيشية ميدانية، تبيّن خلالها عدم التزام المختبرات بالتسعيرة الرسمية، وافتقار بعضها لحضور أصحاب المختبرات، فضلاً عن استخدام مواد مختبرية غير مقيمة".

وأضاف أن "الغلق سيكون لمدة أسبوع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

وفي سياق متصل، نفذت فرق الرقابة الصحية في البصرة حملة وقائية استهدفت المحال التجارية والأفران في منطقة الجنينة، حيث تم رصد أكثر من 10 محال غذائية مخالفة، من بينها أفران ومخابز لا تلتزم بالشروط الصحية.

وأكد التميمي أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي شملت فرض غرامات مالية وغلق المحال غير الملتزمة بالمعايير الصحية".

وتابع أنه "جرى إتلاف أكثر من 250 كيلوغرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و20 كيلوغرامًا من اللحوم المطهية والمخزنة بطرق غير سليمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين".