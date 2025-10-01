البصرة.. عنصر بحماية نائب يطلق النار على شرطي مرور

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بإصابة شرطي مرور بطلق ناري من قبل عنصر حماية أحد النواب، أثناء أداء واجبه وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطي مرور قام بإيقاف سيارة مخالفة في ساحة سعد وسط البصرة، لاتخاذ الإجراء المناسب بحق صاحبها، فقام الأخير بسحب مسدسه وإطلاق النار على الشرطي ما أسفر عن إصابته".

ولفت المصدر أن "صاحب العجلة تبين بعد تفتيش سيارته، أنه يحمل هوية حماية أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى والتحفظ على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".