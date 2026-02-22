البصرة.. عمال صينيون يحتجون على تأخر رواتبهم في حقل مجنون

شفق نيوز- البصرة

نظم عدد من موظفي وعمال شركة "أنتون أويل" الصينية، يوم الأحد، تجمعاً احتجاجياً أمام حقل مجنون النفطي شمال شرقي محافظة البصرة، على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وطالب المحتجون في تجمعهم أمام الحقل، بحل سريع للأزمة، في خطوة تصعيدية داخل موقع عملهم في الحقل النفطي.

وقال عدد من المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب شهر كانون الثاني/ يناير لم تصرف حتى الآن، على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على موعدها المعتاد، ما تسبب بضغوط معيشية على العاملين ودفعهم إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية داخل الحقل".

وأكدوا أن "التحرك جاء بعد محاولات سابقة لمعالجة الأمر عبر القنوات الإدارية، دون الوصول إلى نتيجة واضحة"، مشيرين إلى أنهم مستمرون في وقفتهم إلى حين تسوية الملف وصرف الرواتب المتأخرة".

ولفت المشاركون، إلى أن "شركة نفط البصرة تدخلت على خط الأزمة، وتعهدت بالعمل على إنهاء المشكلة خلال مدة أقصاها أسبوع، في مسعى لاحتواء الموقف وضمان استمرار سير العمل في الحقل بشكل طبيعي".