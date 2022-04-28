سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة .. "عطوة" من عشيرة العميد الحلفي شرط تسليم القاتل قبل انتهائها

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-28T07:10:50+0000
البصرة .. "عطوة" من عشيرة العميد الحلفي شرط تسليم القاتل قبل انتهائها

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، يوم الخميس، بأن عشيرة الحلاف منحت "عطوة" الى عشائر العبودة لتسليم قاتل العميد علي جميل الحلفي الى السلطات الأمنية.

وما تسمى "العطوة العشائرية" هي الهدنة الأمنية التي يعطيها المعتدى عليه أو ذويه إلى المعتدي أو ذويه وتكون عبارة عن مهلة زمنية ليتسنى لهم ترتيب أوضاعهم والابتعاد عن منطقة إرتكاب الجريمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز إن "عشائر الحلاف في محافظة البصرة منحت هدنة أو ما يعرف بمفهوم (العطوة العشائرية) إلى عشائر العبودة، لمدة 15 يوماً في قضية استشهاد العميد علي جميل الحلفي (على خلفية نزاع عشائري جرى مؤخرا في قضاء الشطرة في ذي قار)".

وأضاف المصدر أن "هذه الهدنة أو (العطوة) كانت مشروطة بتحديد قاتل العميد وتسميته وتسليمه الى السلطات في غضون المدة المذكورة"، مبيناً أن "عقد الهدنة ( شد الراية)، كما يطلق عليها عشائرياً تمت بحضور المحافظ اسعد العيداني".

وكان الشيخ العام لعشائر الحلاف بمحافظة البصرة، راضي الحلفي كشف ، أول أمس الثلاثاء 26 نيسان 2022، عن استقباله وفداً عشائرياً من محافظة ذي قار لحل أزمة مقتل العميد علي الحلفي بنزاع عشائري، فيما أعلن رفضه لردود المسؤولين المحليين في ذي قار على تصريحات محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن الأزمة المذكورة.

وشهد قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار الاسبوع الماضي، نزاعاً عشائرياً طاحناً استدعى تدخل قوات عسكرية لفضه، وعلى إثر ذلك توجه قادة من قيادة عمليات سومر من بينهم العميد علي الحلفي والذي أصيب برصاصة في وجهه أدت إلى وفاته.

وعلى إثرها توجهت قوة عسكرية كبيرة من العاصمة بغداد إلى الشطرة وباشرت بحملة دهم وتفتيش أسفرت على اعتقال 22 شخصاً متورطين بالنزاع.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني، خلال حضوره مجلس عزاء العميد علي الحلفي، إن "الرصاصة التي قتلت العميد علي الحلفي هي استهداف وليست طائشة ولا تختلف عن رصاص داعش"، مضيفاً "سنوصل رسالة شديدة الى رئيس الوزراء ومن خلاله سنتخذ إجراءات جازمة بحق الجناة وبالتعاون مع القضاء"، مبيناً أن "العرف العشائري والمعترف به في العراق سيسري تجاه من قام باغتياله".

وعلى خلفية ذلك، طالب قائممقام قضاء الشطرة في ذي قار جنوبي العراق، أول امس الثلاثاء 26 نيسان 2022، المحافظ بالتدخل ومتابعة تصريحات نظيره محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن الاحداث العشائرية، عاداً تصريحات الاخير "مثيرة للفتن والنعرات".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

related

البصرة.. قائد عسكري يأمر بحجز ضباط ومراتب بسبب "كوب شاي"

Date: 2021-05-25 20:43:36
البصرة.. قائد عسكري يأمر بحجز ضباط ومراتب بسبب "كوب شاي"

انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

Date: 2022-04-19 11:38:42
انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

بعد البصرة .. اعتصام مفتوح أمام الطاقة الكهربائية في الناصرية

Date: 2020-05-31 10:50:17
بعد البصرة .. اعتصام مفتوح أمام الطاقة الكهربائية في الناصرية

المحاضرون.. إضراب في المثنى وتظاهرة بديالى واغلاق مبنى تربية البصرة (تحديث)

Date: 2021-11-22 06:15:36
المحاضرون.. إضراب في المثنى وتظاهرة بديالى واغلاق مبنى تربية البصرة (تحديث)

محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

Date: 2021-08-13 07:28:41
محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

محتجون غاضبون يغلقون شركة تركية جنوبي العراق

Date: 2020-09-11 17:03:43
محتجون غاضبون يغلقون شركة تركية جنوبي العراق

تسجيل اصابة بكورونا من بين العراقيين الوافدين من موسكو

Date: 2020-05-07 18:20:18
تسجيل اصابة بكورونا من بين العراقيين الوافدين من موسكو

وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

Date: 2019-11-30 09:33:02
وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار