البصرة.. عطلة "نصر الله" تثير خلافات وسط تظاهرة ليلية

شفق نيوز/ انطلقت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، تظاهرة أمام مبنى دار استراحة الحكومة المحلية لمحافظة البصرة، للمطالبة بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية في البصرة تنصلت عن تعطيل الدوام الرسمي أسوة بباقي المحافظات، واليوم خرجنا للمطالبة بهذه العطلة التي نثبت من خلالها أن أنصار المقاومة ستخرج لتشييع من كل بقاع الأرض".

وكان عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات معينة، دعوا إلى التحشيد للتظاهر أمام مقر إقامة محافظ البصرة للمطالبة بعطلة رسمية.

إلى ذلك، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس مجلس المحافظة، دعا إلى إعلان عطلة رسمية بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله، إلا أن بعض الأعضاء رفضوا التصويت على القرار".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "طالبتُ بعقد جلسة استثنائية للبت في قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الأحد، إلا أن الجلسة تأجّلت بسبب تضارب الآراء ووجود خلافات قانونية حالت دون ذلك".

هذا وقررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد تزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2024.

وأعلنت محافظات (بغداد، وديالى، وذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وواسط، والمثنى، وكربلاء) تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لـ"إتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي لنصر الله".

إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في أقضية الطوز، بلد، الدجيل، وآمرلي، ليوم غد الاحد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في التشييع الرمزي لنصر الله، والذي تقيمه فعاليات جماهيرية وشعبية.